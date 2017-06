BuzzFeed: Tillerson on koostanud uue raamistiku Venemaaga suhtlemiseks

Väljaanne BuzzFeed teatas esmaspäeval, et USA välisminister Rex Tillerson on koostanud kolmest punktist koosneva USA-Vene suhete tulevase raamistiku, mille abil üritatakse konstruktiivset töösuhet Venemaa presidendi Vladimir Putiniga piiratud küsimusteringis.

„Praegu on USA-Vene suhted rentslis,“ ütles plaaniga kursis olev USA välisministeeriumi kõrge ametnik BuzzFeed Newsile. „Me tahame kindlustada, et neid ei uhutaks kanalisatsiooni.“

Tillersoni raamistiku esimene tugisammas on BuzzFeedi allikaks olnud ametniku sõnul Moskvale teadaandmine, et agressiivne tegevus Ühendriikide vastu on kaotusele määratud ning kontraproduktiivne mõlema poole jaoks. Kui venelased astuvad julgelt USA huvide vastu tegevusse, näiteks saadavad relvi Talibanile Afganistanis või ahistavad USA diplomaate Moskvas, annab Washington vastulöögi.

Teine sammas on omavaheline suhtlemine küsimustes, mis on USA strateegilistes huvides, sealhulgas kodusõda Süürias, Põhja-Korea tuumaprogramm ning küberjulgeolek ja küberspionaaž, teatas USA ametnik BuzzFeedile.

Tillersoni raamistiku kolmas sammas rõhutab Venemaaga „strateegilise stabiilsuse“ olemasolu tähtsust. Tegemist on ähmase üldmõistega, mis hõlmab mitmeid pikaajalisi vastastikuseid eesmärke.

Põhiline erinevus president Barack Obama aegse strateegiaga on see, et Tillersoni raamistik ei võta kohustust ehitada üles Venemaa naabrite „vastupidavust“ erinevate demokraatia ehitamise programmide abil ning NATO väga suure valmisolekuga ühendatud jõudude arendamisega.

USA välisministeeriumi esindaja ütles BuzzFeedile, et USA toetus Ida-Euroopale jääb püsima ka siis, kui seda pole raamistikus eraldi välja toodud.