Bulgaaria politsei teatas naisajakirjaniku mõrvas kahtlustatava Rumeenia passiga ukrainlase vahistamisest

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: DIMITAR DILKOFF, AFP

Bulgaaria politsei teatas, et on kinni pidanud teleajakirjanik Viktorija Marinova arvatava vägistaja ja mõrvari, kes on kohaliku meedia andmetel Rumeenia kodanik, kellel on ka Moldova pass.