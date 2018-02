Buenos Airese lennujaamas vahistati venemaalane ligi 4 kilo kokaiiniga

Buenos Airese Ezeiza lennujaamas vahistati Venemaa kodanik, kellel oli kaasas 3,526 kilogrammi kokaiini, teatas eile Argentina julgeolekuminister Patricia Bullrich Facebookis.

Narkootikum oli peidetud mehe pagasisse antud kohvrite topeltpõhja alla, vahendab Interfax.

„Jah, pärast 389 kilogrammi kokaiini leidmist eelmisel nädalal, mis osutus Vene Föderatsiooni saatkonnaga seotud olevaks, tugevdasime me kontrolli kogu riigis,” kirjutas Bullrich.

Argentina väljaanne Clarín kirjutas, et politsei ei välista, et need kaks juhtumit võivad olla omavahel seotud.

Mees vahistati juba pühapäeval, kuid teatavaks tehti see alles nüüd. Tema nime ei avaldatud, teatati vaid, et ta on umbes 50-aastane ja kavatses lennata Lufthansaga Frankfurti.

Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) on varem teatanud, et Saksamaal varjab end narkootikume Ladina-Ameerikast Venemaale vedanud kuritegeliku rühmituse organisaator, ning Argentinas on sama asjaga seoses vahistatud kaks Saksamaa kodanikku.

Veebruaris teatas Argentina meedia, et Venemaa saatkonna kooli hoonest Buenos Aireses avastati ligi 400 kilogrammi kokaiini. Venemaa välisministeerium kommenteeris, et Venemaa ja Argentina õiguskaitseorganid viisid läbi ühisoperatsiooni suure kokaiinipartii Euroopasse toimetamise tõkestamiseks.

Kokaiin leiti ärasaatmiseks valmis olevana poolteist aastat tagasi Venemaa saatkonna ühest abihoonest Buenos Aireses. Kinnitatakse, et kokaiin kuulus selleks hetkeks lähetuse lõpetanud tehnilisele töötajale.

Esmaspäeval teatati, et 2017. aasta detsembris võttis Moskva Tverski kohus vahi alla Ali Abjanovi, Vladimir Kalmõkovi ja Ištimir Hudžamovi. Kokaiini salakaubaveo väidetav organisaator Andrei Kovaltšuk vahistati tagaselja ja FSB andmetel varjab ta end Saksamaal.