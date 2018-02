Brüsselis suuroperatsiooni korraldanud politsei ei leidnud mitte midagi kahtlast

Belgia kohalik ja föderaalpolitsei viisid eile Brüsseli Forest’ omavalitsuses läbi ulatusliku operatsiooni. Segaduses mees teatas, et üks või kaks relvastatud meest panid toime mõrva. Lõpuks ei leidnud politsei midagi.

Föderaalpolitsei hambuni relvastatud eriüksus tungis kohaliku politsei toetusel sisse kahte hoonesse. Kogu ümbruskond suleti ning kõigil kästi siseruumides püsida ja aknaid suletuna hoida, vahendab Het Laatste Nieuws.

„Politsei koputas ja nõudis, et me kohe poe sulgeksime. Läbi meie aia tungisid nad hoonesse meie poe kõrval,” rääkis pesupoe müüja Nadine De Cocq. „Ise ei kuulnud ega näinud me midagi. Ainult oma kaamera kaudu, mis näitab tänavat, saime me kõike jälgida. Politsei tuli korterist tühjade kätega tagasi.”

Kogu sagin sai alguse sellest, kui poola päritolu segaduses mees teatas hommikul, et sisse tungis üks või kaks relvastatud meest ja võis toimuda mõrv.

„Šokiseisundis rääkis mees sotsiaaltöötajale, kuidas üks relvastatud mees teda ähvardas. Ta väitis isegi, et aset võis leida mõrv,” ütles Lõuna-Brüsseli politseitsooni esindaja Kathleen Callie. „Meie politseinikud alustasid kohe asja uurimist, aga ei leidnud antud aadressil midagi. Teiste tunnistajate selgituste põhjal järeldas politsei, et ühes teises korteris võib olla üks või kaks meest relvadega.”

Loe veel

Viivitamatult korraldas politsei ulatusliku operatsiooni, kuid ei avastanud midagi. Kell 15 kohaliku aja järgi tulid politseinikud majast välja. Ohutustsoon avati ja elanikud võisid jälle uksed avada. Lõpuks ei peetud kedagi kinni ega leitud mingeid kahtlasi esemeid. On ebaselge, mis tegelikult juhtus.