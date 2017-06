Brüsseli raudteejaamas toimus plahvatus

Belgia politsei tegi raudteejaamas kahjutuks pommivööd kandnud isiku, vahendab The Independent.

Politsei kinnitusel on olukord praegu kontrolli all. Reutersi andmetel oli tegemist väiksema plahvatusega ning siiani pole teateid teistest vigastatutest. Pealtnägijate sõnul oli ala evakueeritud sekunditega. Juhtumi tõttu evakueeriti inimesed ka Brüsseli peaväljakult Grande Place´lt.

Two possible explosions reported in #Brussels Central station.

Grand Place being evacuated & police reportedly on streets.

Info unclear. pic.twitter.com/nRv4x7kIja

— Charles Lister (@Charles_Lister) June 20, 2017