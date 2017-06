Brüsseli nurjunud rünnaku toimepanija oli 1981. aastal sündinud Maroko kodanik

Belgia föderaalprokuratuur teatas pressikonverentsil, et Brüsseli keskraudteejaama ebaõnnestunud terrorirünnaku toimepanija oli 1981. aasta 12. jaanuaril sündinud Maroko kodanik O.Z., kes terrorismiga seoses võimudele teada ei olnud.

„Kell 20.39 kõndis mees keskraudteejaama sisse,“ teatas prokuratuuri pressiesindaja Het Laatste Nieuwsi vahendusel. „Ta astus kohe suure trepi jalamil olnud reisijate suunas. Kell 20.44 hakkas ta karjuma ning tekitas oma kotiga osalise plahvatuse, mille juures kott põlema süttis.“

Kahtlusalune jättis pärast seda oma koti maha ja läks korrus kõrgemale rööbaste juurde.

„Sel hetkel plahvatas kott teist korda. See oli tugevam plahvatus. Kott sisaldas naelu ja väikesi gaasiballoone. Pärast seda läks mees uuesti jaamahalli, kus lähenes sõjaväelasele ja karjus „Allahu akbar“. Sõjaväelane avas selle peale kohe tule. Toimepanija suri kohapeal,“ teatas prokuratuuri esindaja.

Prokuratuur eitab, et teo toimepanija kandis pommivööd, kuid tunnistab, et on selge, et ta tahtis tekitada suuremat kahju.

Mehe elupaigas Brüsseli Molenbeeki linnaosas toimus täna hommikul läbiotsimine.

Pomm, mis mehel kaasas oli, oli teadete kohaselt väga sarnane pommidega, mida kasutati rünnakutes Brüsseli lennujaamas ja Maalbeeki metroojaamas.