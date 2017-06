Brüsseli nurjunud rünnaku toimepanija isik on võimudele teada

Brüsseli keskraudteejaama nurjunud terrorirünnaku toimepanija isik on Belgia õiguskaitseorganitele teada, kinnitas siseminister Jan Jambon. Juurdluse huvides rohkem informatsiooni ei anta. VTM Nieuwsi teatel on tegemist 37-aastase mehega Molenbeekist.

VRT Nieuwsi teatel ei ole mees julgeolekuteenistustele terrorismi või äärmusluse tõttu silma jäänud. Sellest, et tema isik on juba kindlaks tehtud, võib järeldada, et ta on võimudele teada muude tegude pärast ja tema andmed on seega registris, vahendab Het Laatste Nieuws.

Pomm, mis mehel kaasas oli, oli teadete kohaselt väga sarnane pommidega, mida kasutati rünnakutes Brüsseli lennujaamas ja Maalbeeki metroojaamas.

Brüsseli keskraudteejaamas toimus eile õhtul väike plahvatus, mille järel lasid sõjaväelased selle korraldanud mehe maha. Mehel oli kaasas käru, milles oli suurem pomm, mis ei plahvatanud.