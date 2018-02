Brüsseli lähistel toimub suurem politseioperatsioon, ümberpiiratud majas arvatakse olevat relvastatud mees

Belgia Brüsseli piirkonna Foresti vallas sulgesid relvastatud politseinikud täna osa tänavatest ja tegelesid majade läbiotsimisega.

Politsei on sulgenud ka lähedalasuvad tänavad, operatsioon jätkub praeguseni. Kohaliku omavalitsuse juht Marc-Jean Ghyssels ütles meediale, et piirkonnas arvatakse olevat relvastatud isikud. Belgia politsei pressiesindaja aga ütles Reutersile kommentaari andes, et see väide pole kinnitust leidnud ja pole ka teadet terrorirünnaku kohta. Pressiesindaja sõnul algas operatsioon pärast seda, kui Poola kodanik teatas politseile, et samas piirkonnas mõrvati täna hommikul inimene.