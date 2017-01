Brüsseli kurikuulsa Molenbeeki linnaosa politseinikud teatasid kollektiivsest haigestumisest

Kurikuulsat Molenbeeki linnaosa hõlmava Lääne-Brüsseli politseitsooni patrullteenistuse politseinikud kuulutasid end neljapäeva õhtul kollektiivselt haigeks. Sama kordasid ka reede hommikuse ja pärastlõunase vahetuse politseinikud.

Politseinikud on enda sõnul täiesti kurnatud pikkadest tööpäevadest, mida peavad taluma, kirjutab flaami ajaleht De Standaard.

Korpuseülem pidi politseinikele viimasel minutil asendajad leidma. „Ma mõistan nende muresid, aga selliseid aktsioone ei saa lubada,“ ütles ta ajalehe Het Nieuwsblad.

25 politseinikku, kes pidid neljapäeva õhtul kell 21.30 Lääne-Brüsseli politseitsoonis oma töövahetust alustama, ei saabunud ootamatult kohale. Whatsappi kaudu teatasid nad kõik korpuse juhtkonnale, et on haiged.

„See on end täiesti katki töötanud inimeste spontaanne aktsioon,“ ütles Molenbeeki politseinik ja ametiühingu VSOA esindaja Kris Verstraeten. „Patrullteenistuses on 24 peainspektorist puudu 11 ja 140 inspektorist 32. Teenistus suudab tegelikult funktsioneerida ainult tänu allesjäänute heale tahtele. Ma mõistan aktsiooni täielikult.“

„Ka hommikune vahetus teatas kollektiivselt enda haigestumisest ning pärastlõunast vahetust tabab seesama haigus,“ ütles Verstraeten De Standaardile.

Korpuseülema Johan De Beckeri sõnul ei olnud aktsioonil neljapäeva õhtul elanikkonna jaoks mingeid tagajärgi.

Ühe öö jooksul saab patrullteenistus Lääne-Brüsseli politseitsooni viies omavalitsuses kümneid väljakutseid, eelkõige Molenbeekis, mis on alates rünnakutest Pariisis üle maailma tuntud, kui terroristide pesa. Et kord majja lüüa, lubas Belgia siseminister Jan Jambon pärast terrorirünnakuid politseile lisajõude.

Lubatud lisajõude 50 föderaalpolitseiniku näol ei ole De Beckeri sõnul aga tulnud. „Tegelikkuses oli meil eelmisel nädalal 34 lisaekipaaži. Sealjuures on meil struktuuriline puudujääk 125 meest. Surve on tohutu võitluse tõttu äärmusluse vastu. Me oleme alamehitatud ja peame tegema ületunde. On loogiline, et nad küsivad täiendust.“