Brüssel alustas Poola vastu ülemkohtu reformi tõttu uut menetlust

See samm võib sillutada teed Poola vastu sanktsioonide kehtestamisele, näiteks hääleõiguse peatamisele Euroopa Liidus. Varssavi karistamist peavad aga ühehäälselt toetama Euroopa Liidu liikmesriigid ja näiteks Ungari on teatanud, et ei toeta sanktsioone.

Brüssel alustas eelmise aasta detsembris Poola vastu rikkumisprotseduuri Euroopa Kohtus pärast seda, kui Poola kehtestas tavakohtute seaduse.

Brüssel väidab, et see seadus ohustab Poola kohtusüsteemi sõltumatust. Poola valitsevad konservatiivid on need süüdistused tagasi lükanud.

Poola välisministeerium teatas, et Euroopa Komisjoni samm käivitada artikli 7 protseduur võib takistada jõupingutusi ehitada üles vastastikune usaldus Varssavi ja Brüsseli vahel.

Loe veel

Poola valitsev erakond PiS on teatanud, et muudatusi on vaja ebatõhusa ja mõnikord korruptiivse ja kommunistliku partei rikutud kohtusüsteemi reformimiseks. Kohtunikke süüdistab PiS selles, et nad on elitaarne, iseennast teeniv klikk, mis on sageli tavakodanike probleemidest võõrdunud.

Reformi vastased on süüdistanud PiS-i püüdes kohtud oma kontrolli alla võtta ja õigusriik lammutada.