Britid hakkasid raha päritolu vastu huvi tundma ja Vene rikkurid Londonis uurivad Putinilt, kas võivad ohutult koju tulla

Suurbritannias elavad rikkad venelased kirjutasid hiljuti kirja Venemaa presidendile Vladimir Putinile, milles küsisid, kas võivad ilma vahistamist kartmata koju naasta.

Venemaa presidendi ettevõtjate õiguste volinik Boriss Titov ütles, et enam kui kümnest Londonist lahkuda soovivast ärimehest koosnev nimekiri anti Kremlile üle, vahendab The Times.

Laupäeval kirjutas The Times, et Briti kohus valmistub välja andma niinimetatud seletamatu jõukuse ordereid (unexplained wealth order – UWO), et külmutada ja konfiskeerida isikute vara, kes ei suuda seletada, kuidas nad omandasid Suurbritannias varaobjekte, mis on hinnatud enam kui 50 000 naelale.

Julgeolekuminister Ben Wallace ütles, et tahab võtta tarvitusele meetmed kurjategijate ja korrumpeerunud poliitikute vastu, nagu venelased Londonis, keda BBC on nimetanud McMafia’ks.

Titov ütles, et inimesed, kes tahavad koju Moskvasse naasta, on need, „kellel õnnestus Venemaalt lahkuda, mitte eeluurimisisolaatorisse sattuda”. Nad olid Venemaal kriminaaljuurdluse alla sattunud ja jäid tagaotsitavateks aastateks.

„See võib jätkuda aastaid ja aastakümneid. Mõned inimesed on elanud (mujal) 20 aastat ega saa koju tulla, sest algatati kriminaaljuurdlus,” ütles Titov. „Nende vastu ei ole enam süüdistusi, isegi Interpol on nad tagaotsitavate nimekirjast eemaldanud, aga juurdlus Moskvas ripub jätkuvalt nende pea kohal.”

Vene meedia teatel kohtus Titov laupäeval Londonis enam kui 40 Vene ärimehega. Nende hulgas olid näiteks Trust Banki endine juht Ilja Jurov ja Marta holdingu endine kaasomanik Georgi Trefilov, kes on mõlemad Venemaal tagaotsitavad.

Mobiiltelefonide jaemüügiketi Jevroset endine omanik Jevgeni Tšitšvarkin kinnitas, et osales kohtumisel, kuid ütles, et nimekirja ei arutatud. „Ma arvan, et see on valimiseelse tegevuse simulatsioon,” ütles Tšitšvarkin raadiojaamale Ehho Moskvõ.

43-aastane Tšitšvarkin on elanud Londonis alates 2008. aastast. Hiljem esitati talle süüdistus väljapressimises ja inimröövis. Prokuratuur lõpetas juurdluse 2011. aastal.

Eelmise aasta oktoobris ütles Tšitšvarkin, et nii kaua, kuni Putin võimul on, naaseb ta Moskvasse ainult puusärgis.

Titov kritiseeris Briti UWO-sid, öeldes, et need kahjustavad Londoni mainet jõukate välismaalaste pelgupaigana.

„See riigi elanike kohtlemise uus vorm on väga halb signaal,” ütles Titov. „See näitab, et Ühendkuningriigi poliitiline juhtkond on hakanud ajama täiesti uut poliitikat, alustades võitlust jõukate vastu, nii et riik kaotab oma rikaste pelgupaiga staatuse.”

1990. aastatel Suurbritannias elanud Titov ütles, et ka temal oleks raskusi oma Londoni äärelinna korteri kohta paberite kordaajamisega, kui seda temalt nõutaks.

Pole selge, kes on Putinilt potentsiaalset amnestiat palunud.