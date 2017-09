Briti võimud võtsid vahi alla arvatava metrooterroristi

Suurbritannia võimud võtsid reedese terrorirünnaku korraldamises kahtlustatavana vahi alla 18-aastase noormehe.

Arvatav ründaja peeti täna hommikul Kenti politsei poolt kinni Inglismaa sadamalinna Doveri lähedal, vahendab uudistekanal BBC.

Ta võeti vahi alla terrorismi käsitleva paragrahvi alusel ja toimetati kohalikku politseijaoskonda.

Terrorismivastase võitluse politsei koordinaator Neil Basu ütles pärastlõunal ajakirjanikele, et kuriteo uurimine alles käib, mistõttu ei ole võimalik vahistatud mehe kohta täpsemat informatsiooni jagada.

Terroriorganisatsioon Islamiriik on jõudnud juba väita, et just nemad olid eilse metroorünnaku taga.

Terroriohu hinnang tõsteti eile varasemalt tõsiselt tasemelt kriitilisele tasemele, mis tähendab, et sealsed julgeolekujõud eeldavad, et uus rünnak toimub õige pea ja äärmiselt suure tõenäosusega.

Valitsusjuht Theresa May ütles eile, et politseile tuleb sellega seoses tänavatele appi ka sõjavägi.