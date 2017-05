Briti võimud on raevus Manchesteri terrorifotode lekkimise pärast USA-s, info jagamine lõpetati

Suurbritannia valitsus ja politsei on reageerinud raevuga väidetavalt Manchesteri pommirünnaku sündmuspaigas tehtud fotode avaldamisele USA ajalehes New York Times. BBC teatel lõpetas Briti politsei informatsiooni jagamise USA-ga.

Politsei juhid teatasid, et leke õõnestab nende juurdlust ning ohvrite ja tunnistajate usaldust, vahendab BBC News.

Briti valitsuse allikas teatas: „Me oleme raevus. See on täiesti lubamatu.“

Suur-Manchesteri linnapea Andy Burnham ütles, et võttis lekete teemal ühendust USA suursaadikuga Londonis.

Suurbritannia peaminister Theresa May peaks selle küsimuse tõstatama ka kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga NATO tippkohtumise raames.

Suurbritannia siseminister Amber Rudd ütles varem, et teda ärritas pommimehe Salman Abedi kohta informatsiooni avaldamine USA-s. Rudd teatas, et ütles Washingtonile, et seda ei tohiks enam juhtuda.

Sellest hoolimata avaldas New York Times siis fotod, mis väidetavalt on kogutud Ühendkuningriigi võimude poolt rünnaku toimumispaigas. Fotodel on muu hulgas kujutatud seljakoti jäänuseid, mutreid ja kruvisid ning seadeldist, mida nimetati „võimalikuks sütikuks“.

Fotod avaldati seejärel ka Briti meedias.

„Need pildid, mis lekkisid USA süsteemi sees on kannatusi tekitavad ohvritele, nende perekondadele ja laiemale avalikkusele,“ kommenteeris Briti valitsuse allikas. „See teema tõstatatakse Briti võimude poolt nende USA kolleegide juures igal asjakohasel tasemel.“

Ühendkuningriigi rahvuslik politseiülemate nõukogu teatas, et hindab suhteid usaldusväärsete luure-, korrakaitse- ja julgeolekupartneritega üle maailma, mis võimaldab privilegeeritud ja tundliku informatsiooni jagamist võitlemiseks terrorismiga, kuid kui seda usaldust rikutakse, õõnestab see neid suhteid, juurdlusi ning ohvrite, tunnistajate ja nende perekondade usaldust. See kahju on veelgi suurem, kui on seotud potentsiaalsete tõendite avaldamisega suure terrorismivastase juurdluse käigus.

Linnapea Burnham ütles, et on vastu võetud otsus läheneda informatsiooni avalikustamisele ettevaatlikult, ometi tulevad esimesed teated nähtavasti USA-st.

„Aga see teeb mulle suurt muret ja tegelikult tegin ma oma mure selle kohta teatavaks USA suursaadikule,“ ütles Burnham ja lisas: „Briti politsei ja julgeolekuteenistused peavad olema juhtivad, kui see on käimas olev juurdlus siin.“

Informatsioon pommimehe isiku kohta avaldati kõigepealt USA-s: Salman Abedi nime avaldasid USA televõrgud CBS ja NBC.

„Briti politsei on öelnud väga selgelt, et tahab kontrollida informatsioonivoogu, et kaitsta operatsiooni rikkumatust – üllatuselementi – seega on ärritav, kui see avaldatakse teistest allikatest, ning ma olen öelnud väga selgelt meie sõpradele, et seda ei tohiks enam juhtuda,“ ütles siseminister Rudd kolmapäeva hommikul.