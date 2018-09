Briti võimud esitasid kahele venelasele Salisbury keemiarünnaku eest kuriteosüüdistuse

Tagaotsitavate isikute nimed on Aleksander Petrov ja Ruslan Boširov, lisas prokuratuur. Prokuratuuri teatel ei taotle Briti võimud arvatavate kurjategijate väljaandmist, kuna Venemaa põhiseadus välistab sellise võimaluse. See-eest on mõlema isiku suhtes välja antud Euroopa vahistamismäärus. Briti peaminister Theresa May teatas täna, et mõlemad kahtlusalused olid Vene välisluureameti GRU agendid.

Briti politsei lisas täna, et arvatavasti on nii Petrov kui Boširov tegelikult varjunimed, ent mõlemad mehed reisisid Venemaa ametliku passiga. Kahtlusalused saabusid 2. märtsil Gatwicki lennuväljale, viibisid 3.-4. märtsini Salisburys ja lahkusid 4. märtsi õhtul Moskvasse viiva lennuga. Samal päeval langesid Skripalid Salisburys mürgitamise ohvriks ja viidi haiglasse. Mehed jäid nii Londonis kui Salisburys ka valvekaamerate ette.

Salisbury raudteejaam, 3. märts, 16.11 Foto: SWNS.com

Aprilli alguses otsiti läbi Londoni hotellituba, kus Petrov ja Boširov peatusid. Sealt leiti närvimürgi Novitšok jälgi, ent koguses, mis hotellisviibijatele ohtu ei valmistanud. Mürk toodi Suurbritanniasse võltsitud parfüümipudelis (Nina Ricci „Premier Jour”), mis oli spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud.



Salisbury, Fisherton Road, 4. märts, 14.05 Foto: SWNS.com

Politsei lisas, et mõlemad kahtlusalused olid varemgi samu passe kasutades Suurbritanniat külastanud ja teisteski riikides reisinud.