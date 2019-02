Briti valitsust hoiatati, et kümned konservatiivid võivad kokkuleppeta Brexiti vastu mässu tõsta

„See mitte ainult ei tekita riiklike huvide ohtu panemise riski, vaid ka... me seame ohtu asja enda, mille eest paljud kolleegid on aastakümneid kampaaniat teinud; meie lahkumise Euroopa Liidust,” kirjutasid Percy ja Brexit Delivery Groupi teine kaasesimees Simon Hart.

Nad usuvad, et parlamendiliikmete nõudmine muuta Iiri piiri tagavaralahendust, mille eesmärk on vältida piirikontrolli taastamist piiril Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel, rahuldatakse.

Siiski kardetakse, et sellest ei piisa mõnede Brexiti pooldajate ehk Brexiteer’ide enda poole võitmiseks.

Paljud Brexit Delivery Groupi liikmed on valmis toetama endise ministri Sir Oliver Letwini ja leiborist Yvette Cooperi esitatud muudatust Brexiti edasilükkamiseks ja kokkuleppeta stsenaariumi vältimiseks, kui kolmapäeval taas Brexiti üle hääletatakse.

Grupp on varem olnud pea eranditult kokkuleppe poolt.

Valitsust kutsutakse üles hääletamist parlamendiliikmetele vabaks andma, et nad ei oleks kohustatud järgima erakonna korraldusi, et nad ei otsiks alternatiive, nagu lõdvem suhe Euroopa Liiduga või uus referendum.

May on ka ministrite surve all. BBC saate „Newsnight” poliitikatoimetaja Nicholas Watti sõnul ütlevad mitmed ministrid eraviisiliselt, et valmistuksid oma tööd kaotama, et muudatusettepanekut toetada.

Eile kohtus May oma erakonna Euroopa Liitu jäämise toetajate ehk Remainer’itega, kes on varem kurtnud, et nende kohtumispalveid on eiratud.

Mõlema Suurbritannia peamise partei konservatiivide ja leiboristide juhid võitlevad parlamendiliikmete ülejooksmise vastu pärast seda, kui kaheksa leiboristide ja kolm konservatiivide parlamendiliiget lõid oma erakonnast lahku ja ühinesid uueks „tsentristlikuks” fraktsiooniks parlamendis.

May kohtus ka ministrite David Gauke’i ja Greg Clarkiga, kes on hiljuti hoiatanud ohtute eest ettevõtetele, kui Euroopa Liidust lahkutakse ilma kokkuleppeta.

Eile nimetas valitsus läbirääkimisi Brüsselis, millel osalesid Brexiti-minister Stephen Barclay, peaprokurör Geoffrey Cox ja Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier, produktiivseteks.