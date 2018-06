Briti valitsus teatas kolm nõuet, mida Suurbritannias resideeruvad 3,5 miljonit EL-i kodanikku peavad elamisloa jätkamiseks täitma

Taotlejad peavad täitma kolm nõuet: esiteks esitama isikuttõendava dokumendi, teiseks tõendama, et nad elavad Suurbritannias ja kolmandaks deklareerima, et neid ei ole kunagi tõsistes kuritegudes süüdi mõistetud.

Lisaks tuleb taotluse esitamise eest maksta täiskasvanutel 65 naela (74 euro) ja lastel 32,5 naela (37 euro) suurune riigilõiv. Hinnanguliselt oodatakse taotlust umbes 3,5 miljonilt Suurbritannias elavalt EL-i kodanikult. Taotluste esitamine käib veebi vahendusel. Süsteemi hakatakse testima tänavu suvel, et see järgmise aasta märtsiks täielikult töökorda saada.

Need EL-i kodanikud, kes on elanud 2020. aasta 31. detsembriks Suurbritannias järjest vähemalt viis aastat saavad taotleda alalist elamisluba. Need kodanikud, kes on tulnud riiki enne seda tähtaega, saavad ajutise elamisloa (pre-settled status), mida saab samuti alaliseks muuta siis, kui nad on viis aastat riigis elanud. Mõlemale grupilt jäävad kehtima samad õigused tervishoiule, pensionidele ja sotsiaaltoetustele, mis praegu. Alates 2021. aastast peavad EL-i kodanikud riiki sisenema juba uue (ja seni täpsustamata) korra järgi.