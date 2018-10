Briti valitsus süüdistab GRU-d hoolimatutes ja valimatutes küberrünnakutes Kremli korraldusel

Suurbritannia välisminister Jeremy Hunt ütles enneolematus avalduses, et Riiklik Küberjulgeoleku Keskus (NCSC) on leidnud, et mitmed häkkerid, kes laialdaselt teada olevalt on pannud toime rünnakuid üle maailma, on olnud GRU kattevarjuks. Ta lisas, et nende rünnakud võeti ette Kremli nõusolekul ja teadmisel, vahendab Guardian.

Briti valitsus väitis, et rünnakud on pandud toime rahvusvahelist õigust jõhkralt rikkudes, need on mõjutanud kodanikke suures hulgas riikides, sealhulgas Venemaal, ning need on läinud riikide majandustele maksma miljoneid naelu.

Briti välisministeerium omistab GRU toetatud häkkeritele kuut konkreetset rünnakut ning on tuvastanud 12 häkkerite gruppide koodnime, mis on GRU kattevarjuks: Fancy Bear, Voodoo Bear, APT28, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berkut, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team ja Sandworm.

Need Briti valitsuse väited täidavad peaminister Theresa May lubaduse paljastada GRU häirimistegevuse kogu ulatus seoses topeltagent Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamisega märtsis Inglismaal Salisburys.