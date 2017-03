Briti valitsus sai lordide kojas teise Brexiti-alase kaotuse

Suurbritannia valitsus sai parlamendi lordide kojas teise Brexiti-alase kaotuse, kui selle liikmed toetasid häältega 366 poolt ja 268 vastu „tähendust omavat“ hääletust parlamendis Euroopa Liidust lahkumise lõplike tingimuste üle.

Ministrid teatasid, et on pettunud ning võivad taotleda selle otsuse tühistamist, kui eelnõu naaseb alamkotta. Üks 13 konservatiivist lordide koja liikmest, kes poolt hääletasid, 83-aastane lord Heseltine, kes on olnud minister juba Margaret Thatcheri valitsuses, teatas pärast hääletust, et ta vallandati valitsuse regionaalse kasvu nõuniku kohalt, vahendab BBC News.

Valitsuse eelmine lüüasaamine lordide kojas puudutas Euroopa Liidu kodanikele õiguste tagamist.

Pärast kolmetunnist debatti tegi lordide koda teisipäeval teist korda nädala jooksul paranduse seadusandlusse, mis annab peaminister Theresa Mayle loa teavitada Euroopa Liitu Ühendkuningriigi kavatsusest liidust lahkuda ja sillutab teed Brexiti-läbirääkimiste ametlikule algusele.

Kohal viibinud lordide koja liikmete arv oli Briti parlamendi veebilehe andmetel suurim pärast 1831. aastat.

Tehtud parandus nõuab, et Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise lõplikud tingimused pandaks eraldi hääletusele alam- ja lordide kojas.

Mõnede lordide koja liikmete arvates on see sama hea kui veto, kuid ministrid kinnitavad, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust igal juhul, sõltumata selle heakskiitmisest.

Lisaks lord Heseltine’ile hääletas paranduse poolt veel 12 lordide koja konservatiivist liiget, sealhulgas endised ministrid lord Deben ja vikont Hailsham.

Asi naaseb nüüd alamkotta, kus on üleskutsed „tähendust omava hääletuse“ klausli lisamisele juba tagasi lükatud, väites, et valitsuse verbaalsed garantiid on piisavad.

Minister lord Bridges ütles, et kui Lissaboni leppe artikkel 50 on käivitatud, on Euroopa Liidust lahkumise protsess pöördumatu ning vastu võetud parandus jätab täiesti selgusetuks, mis juhtub siis, kui Ühendkuningriik ja Euroopa Liit ei suuda lahkumise tingimustes ametlikult kokku leppida.

„Me lahkume koos kokkuleppega või me lahkume ilma kokkuleppeta. See on pakutav valik,“ ütles lord Bridges.

Lord Bridges väitis ka, et parandus seob peaminister May käed ja muudab tema ülesande sõlmida hea kokkulepe „esimesest päevast peale keerulisemaks“.

Brexiti-minister David Davis väitis, et lordide koda seab ohtu Ühendkuningriigi eesmärgi panna läbirääkimised käima nii kiiresti kui võimalik.