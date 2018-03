Briti välisminister võrdles Putini jalgpalli MM-i Hitleri olümpiamängudega 1936. aastal

Suurbritannia välisminister Boris Johnson ennustas, et Venemaa president Vladimir Putin naudib sellesuviste jalgpalli maailmameistrivõistluste võõrustamist samamoodi, nagu Adolf Hitler nautis 1936. aasta olümpiamänge Berliinis, ning andis mõista, et Suurbritannia võib soovitada Inglismaa fännidel nende julgeoleku kaalutlustel Venemaale mitte sõita.

Johnson ütles, et Venemaale peaks praeguse seisuga sõitma veerand sellest fännide arvust, kes käisid 2014. aastal jalgpalli MM-il Brasiilias. Piletid on ostnud 24 000 inimest. Samal ajahetkel enne turniiri Brasiilias oli pileti ostnud 94 000 inimest, vahendab Guardian.

Johnson paljastas, et Briti diplomaat, kes oli määratud Briti jalgpallifännide ühendusisikuks Venemaal, saadeti Venemaalt välja vastuseks Vene diplomaatide Suurbritanniast väljasaatmisele seoses endise Vene spiooni Sergei Skripali mürgitamisega Salisburys.

Venemaa on teatanud ka Briti konsulaadi sulgemisest Peterburis, mis piirab Briti saatkonna võimalusi fännide aitamiseks vägivalla korral.

Johnson ütles, et taotleb Venemaalt kiiresti kinnitust, et viimane täidab oma kohustused vastavalt jalgpalli MM-i lepingule fännide ohutuse tagamiseks.

Nii Venemaal kui ka Inglismaal on fännide vägivalla ajalugu ning raskete kokkupõrgete tõenäosus on poliitiliste pingete tõttu suur.

Johnson rääkis parteiülese välisasjade valikkomitee ees ja vastas leiboristist parlamendiliikme Ian Austini sõnavõtule, kes kutsus Inglismaad MM-il osalemisest täielikult loobuma. „Putin kasutab seda, nagu Hitler kasutas 1936. aasta olümpiat,” ütles Austin.

„Ma arvan, et teie iseloomustus selle kohta, mis hakkab Moskvas, MM-il, kõigil areenidel juhtuma, jah, ma arvan, et võrdlus 1936. aastaga on kindlasti õige. See on iiveldamaajav Putini sellel spordisündmusel hiilgamise väljavaade.”

Johnsoni sõnul ei oleks siiski aus keelata Inglismaa koondisel MM-ist osa võtta.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova avaldas Facebookis arvamust, et 2018. aasta jalgpalli MM-i võrdlemine 1936. aasta olümpiamängudega valmistab ette Inglismaa boikotti.

„Nüüd ei ole väiksemaidki kahtlusi, et Londoni tegevus Venemaa suunal on seotud ühe asjaga – luua vaenlase kuju, mõeldes selleks välja mis iganes, isegi kõige absurdsemaid põhjendusi. Ilmselge on Briti poliitikute kurss jalgpalli MM-i täieformaadilisele boikotile Venemaal. Aga millise hinnaga? Provokatsioonide ja solvangute, riikide ja rahvaste kokkupõrgete, rahvusvahelise rahu ja stabiilsuse hinnaga? Kas pole kallis, ei?” kirjutas Zahharova.

Zahharova sõnul on Johnson „mürgitatud vihkamise ja kurjuse ning ebaprofessionaalsuse mürgiga”. Zahharova ütles, et Johnsoni avaldused iseloomustavad teda kui Suurbritannia juhtkonda sobimatut inimest, sest tegemist on tuumariigiga. Venemaa igasugune võrdlemine Natsi-Saksamaaga on Zahharova sõnul ülimalt ebakorrektne, sest Venemaa kaotas võitluses natsismiga miljoneid elusid.

„Igasugused ... paralleelid ja meie miljoneid elusid võitluses natsismiga kaotanud ja oma territooriumil vaenlasega võidelnud ning pärast seda Euroopa vabastanud maa võrdlemised on põhimõtteliselt vastuvõetamatud ega ole Euroopa riigi diplomaatilise ametkonna juhi väärilised,” lausus Zahharova.