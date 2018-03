Briti välisminister Johnson: on ülekaalukalt tõenäoline, et Putin ise andis käsu närvimürgi kasutamiseks Skripali vastu

Suurbritannia välisminister Boris Johnson väitis, et Venemaa president Vladimir Putin isiklikult andis käsu endise spiooni Sergei Skripali mürgitamiseks.

„Meie riid on Putini Kremliga ja tema otsusega ja me arvame, et on ülekaalukalt tõenäoline, et see oli tema otsus anda juhised närvimürgi kasutamiseks Ühendkuningriigi tänavatel, Euroopa tänavatel, esimest korda pärast Teist maailmasõda,” ütles Johnson, vahendab Associated Press.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles vastuseks, et Johnsoni avaldus on diplomaatiliste kommete šokeeriv ja andestamatu rikkumine.

Peskov rõhutas, et „me oleme korduvalt öelnud, et Venemaal ei ole sellega mingit suhet”.