Briti välisminister Johnson: Liibüast võib saada uus Dubai, kui laibad ära koristatakse

Suurbritannia välisminister Boris Johnson teravmeelitses teisipäeval, et Liibüast võib saada uus Dubai, kui sealt suudetakse laibad ära koristada.

Johnson, kes on ennegi värvikate ütlemistega silma paistnud, rääkis oma konservatiivse partei liikmetele, et Liibüa linna Sirte saaks Briti investeeringutega muuta järgmiseks Dubaiks, kui suudetakse laibad ära koristada, vahendab Reuters.

„Neil on hiilgav visioon Sirte muutmiseks, Sirte omavalitsuse abiga, selle muutmiseks järgmiseks Dubaiks,“ ütles Johnson. „Ainus asi, mida nad peavad tegema, on koristada laibad, ja siis jõuamegi selleni.“

Mõned parteiliikmed naersid Johnsoni nalja peale, enne kui diskussiooni juht teemat muutis.

Suurbritannial ja Prantsusmaal oli juhtiv roll rünnakutes, mis aitasid 2011. aastal kukutada Liibüa valitseja Muammar Gaddafi. Pärast seda langes riik kaosesse ja inimohvreid on tuhandeid.

Hilisõhtul teatas Johnson Twitteris, et viitas Islamiriigi võitlejate mineeritud surnukehadele.

„Häbi inimestele, kes tahavad teadmiste ega arusaamiseta Liibüast teha poliitikat Sirte jahmatavalt kohutava tegelikkusega,“ ütles Johnson. „Tegelikkus seal on see, et Daeshi võitlejate surnukehade koristamise on muutnud palju keerulisemaks omavalmistatud lõhkekehad ja püünismiinid.“

Asepeaminister Damian Green ütles, et kõik ministrid peavad olema ettevaatlikud oma keelekasutusega, kui räägitakse tundlikel teemadel, kuid hoidus Johnsonit kritiseerimast.

Opositsiooniliste leiboristide välisasjade kõneisik Emily Thornberry ütles, et Johnsoni nali oli häbiväärne, ja küsis, kas peaminister Theresa May võtab midagi Johnsoni korrale kutsumiseks ette.