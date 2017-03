Briti välisminister Johnson: lääneriikidel ei ole isu uue külma sõja järele

Venemaa peab tõestama, et teda saab jälle usaldada, kuid lääneliitlaste hulgas ei ole isu uue külma sõja järele, ütles Suurbritannia välisminister Boris Johnson esmaspäeval.

„Olgem selged: Venemaa tegeleb igasuguse mittekasulikuga,“ ütles Johnson, saabudes kohtumisele Euroopa Liidu välisministritega, vahendab Reuters. „Nad peavad muutuma, nad peavad näitama, et neid saab jälle usaldada. Ma arvan, et see on väga tähtis.“

„Samuti on tähtis rõhutada, et me ei ole Venemaaga uues külmas sõjas. Ei Ühendkuningriigil ega meie sõpradel ülejäänud EL-is ega Washingtonis ole isu uue külma sõja järele,“ lausus Johnson.