Briti välisminister Hunt võrdles EL-i NSVL-iga – Eesti suursaadik Intelmann: võrdlus on solvav

Rickettsi järglane selles ametis Sir Simon Fraser nõustus: „Mida iganes mõelda Brexitist, on šokeeriv viga hinnangute andmisel Briti välisministrilt võrrelda Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga...”

I agree with @LordRickettsP, my predecessor as Permanent Secretary @foreignoffice. Whatever you think about #Brexit, shocking failure of judgement for British Foreign Secretary to compare European Union with Soviet Union.... https://t.co/4gd4x0QtY1 — Simon Fraser (@SimonFraser00) September 30, 2018

Briti valitsuse liikmed väljendasid Hunti avalduse üle muret, kartes, et see võib seada ohtu Suurbritannia suhted läbirääkimispartneritega.

Euroopa Parlamendi Brexiti koordinaator Guy Verhofstadt ütles, et Hunti avaldus on solvav ja ennekuulmatu. Verhofstadti sõnul pööravad Euroopa vabaduse ja demokraatia suured kaitsjad Winston Churchill ja Margaret Thatcher end hauas ümber.

Poola endine välisminister Radosław Sikorski nõudis Huntilt vabandust, nimetades Euroopa Liidu võrdlemist Nõukogude Liiduga odavaks ja solvavaks eriti neile, kes on elanud mõlemas. „Kas punaarmee sundis teid ühinema? Kui palju miljoneid on Brüssel hävitanud? Gulag iseseisvusreferendumi nõudmise eest? Vabandage, Jeremy Hunt!” kirjutas Sikorski.

Brexiteer comparisons of the European Union to the USSR is cheap and offensive, particularly to us who have lived both. Did the Red Army force you to join? How many millions has Brussels exterminated? Gulag for demanding a referendum on independence? Apologise, @Jeremy_Hunt! — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) October 1, 2018

Läti suursaadik Londonis Baiba Braže kirjutas: „Nõukogulased tapsid, küüditasid, saatsid eksiili ja vangistasid tuhandeid Läti elanikke pärast ebaseaduslikku okupatsiooni 1940 ja hävitasid kolme põlvkonna elud, samas kui EL on toonud jõukuse, võrdsuse, kasvu ja austuse.”

Dear @faisalislam , just FYI - Soviets killed, deported, exiled and imprisoned 100 thousands of Latvia's inhabitants after the illegal occupation in 1940, and ruined lives of 3 generations, while the EU has brought prosperity, equality, growth, respect. #StrongerTogether https://t.co/BNUvmsgXnR — Baiba Braže 🇱🇻 (@BaibaBraze) September 30, 2018

Hunt ütles Birminghamis parteikonverentsi delegaatidele, et hääletas Euroopa Liitu jäämise poolt, aga toetab nüüd lahkumist tema sõnul Euroopa Liidu ülbuse tõttu Brexiti-läbirääkimistel. Hunt ütles, et Euroopa Liit näib tahtvat liiget lahkumise eest karistada, ja võrdles seda Nõukogude Liidu taktikaga.

„Õppetund ajaloost on selge: kui muuta EL-i klubi vanglaks, tahe välja saada ei vähene, see kasvab – ja me ei ole ainus vang, kes tahab põgeneda,” ütles Hunt. „Kui te lükkate tagasi meie peaministri pakutud sõpruse, pöörate te selja partnerlusele, mis on andnud Euroopale rohkem julgeolekut, rohkem vabadust ja rohkem võimalusi kui kunagi ajaloos.”

Hunt meenutas ka hiljutist visiiti Lätti: „Märkimisväärse muutumise läbi on Läti moodne demokraatia, nii NATO kui ka EL-i liige. Ja ükski Euroopa riik ei ole teinud rohkem selle muutuse esilekutsumiseks kui Suurbritannia.” Läti suursaadik Braže nende sõnade eest tänas Hunti.

Hunti mõistis hukka ka Euroopa Komisjoni volinik Leedust Vytenis Andriukaitis: „Ma sündisin Nõukogude gulagis ja KGB on mind elus mitu korda vangistanud. Mul on rõõm anda teile lühiülevaade EL-i ja Nõukogude Liidu peamistest erinevustest. Ja ka sellest, miks me NSVL-ist põgenesime. Igal ajal. Mis iganes aitab.”