Briti välisminister Hunt nimetas kohtumisel Hiinas oma hiinlannast naist jaapanlannaks

Jeremy Hunt võib külla olla Suurbritannia välisministri kohal Boris Johnsoni välja vahetanud, kuid näib, et ka tema on selles ametis aldis igasugustele prohmakatele nagu eelkäijagi.

Oma Hiina-visiidi esimesel päeval ütles Hunt võõrustajatele kogemata, et ta naine on jaapanlanna, mitte hiinlanna, vahendab Sky News.

Vahetades viisakusavaldusi Hiina välisministri Wang Yi ja teiste ametnikega püüdis Hunt demonstreerida oma lähedasi perekondlikke sidemeid Hiinaga.

„Minu naine on jaapanlanna – minu naine on hiinlanna. Vabandust, see on kohutav viga, mida teha,” puterdas Hunt.

Järgnes naer, mille järel Hunt lisas: „Minu naine on hiinlanna ja minu lapsed on poolhiinlased ja meil on hiina vanavanemad, kes elavad Xianis, ja tugevad perekondlikud sidemed Hiinaga.”

Lisaks naise ärritamisele ähvardas Hunti prohmakas solvata ka Hiina ametnikke kes tema vastas istusid.

Hunt on abielus Lucia Guoga ja neil on kolm last.