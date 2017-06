BRITI VALIMISTE OTSEBLOGI: Theresa May kaotas valimisloto! Toorid parlamendis enamust ei saa

BRITI ÜLDVALIMISED 2017

Tänane hommik tuleb britimaal huvitav ja oluline nii saareriigi enda, aga ka Euroopa Liidu jaoks! Toorid on kaotanud kohti ja sellega ka parlamendienamuse, mis tähendab ummiseisus parlamenti (hung parliament – inglise k), kus ühelgi poliitilisel jõul ei ole enamust. Konservatiivse peaministri Theresa May tulevik on selgusetu. Juba on kuulda üleskutseid tema lahkumiseks Downing Streetilt. Ka Šoti Rahvuspartei kaotas enam kui 20 kohta, peamiselt liberaaldemokraatidele, ja nende juht Nicola Sturgeon võib tunda täna hommikul peaministriga sarnaselt tugevat survet tagasi astuda. Leiboristid on hoolimata tooridele alla jäämisest tulemusega äärmiselt rahul. Hoolimata kõigist katastroofilistest ennustustest valimiste eel, suutis leiboristlik partei oma tulemust võrreldes 2015. aastaga kõvasti parandada ja sotsialistist Jeremy Corbyni juhtimisel on nende positsioon täna hommikul 30 koha võrra tugevam. Taoline uskumatu valimistulemus tekitab ennekõike küsimusi, kuidas hakkab kulgema Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, mille protsess saab ametlikult alguse juba kümne päeva pärast. Ühtlasi on täna oluline jälgida poliitiliste protsesside kulgemist: kuidas ja kellega moodustakse järgmine valitsus, millistel tingimustel ja kes hakkab seda juhtima? Jälgi sündmusi siit blogist. All kõige värskem!

Inglismaa Kensingtoni valimistulemusega läheb veel aega. Väsinud valimiskomisjoni töötajatel lubati täna varahommikul koju minna ja tulla tagasi hiljem puhanuna. On endiselt selgusetu, kes võtab seal täna võidu. Tihe rebimine käib tooride Victoria Borwicki ja leiboristide Emma Dent Coadi vahel. https://twitter.com/koerilja/status/873072156418101252

Telekanali ITV ajakirjaniku Robert Pestoni allikate sõnul ei kavatse Theresa May hoolimata halvast tulemusest täna ametist tagasi astuda ja arutab oma kolleegidega juba võimalusi moodustada valitsus. Võimalik, et ta kaalub liitu Põhja-Iirimaa unionistidega, kellel on kümme parlamendikohta, väidab telekanal. https://twitter.com/Peston/status/873065139741655041

Suurbritannia peaminister Theresa May teeb õige pea avalduse, kommenteerides oma erakonna valimistulemusi. Telekanali Sky News allikate teatel ei kavatse valitsusjuht tagasi astuda. Ajakirjanikud on Downing Streetil juba varahommikust saadik ja seni on valitsushoone ees näha vaid kohalikku kassi Larryt. https://twitter.com/johnangier/status/873069138704334848

Ajakirja The Economist kolumnist Joan Hoey leiab, et vasakpoolse leiboristide juhi Jeremy Corbyni jaoks on tänane tulemus isiklik tirumf. Corbyn oli erakonna pea kaheaastase juhtimise ajal sisuliselt nii teiste poliitilise jõudude kui oma parlamendisaadikute naerualune. Arvati, et tema juhtimisel ähvardab leiboriste hävituslik kaotus ja Mayl õnnestub raskusteta võtta enamus. Hoey säutsub: „Keegi ei saa teda enam kõigutada.“ https://twitter.com/JoanHoeyEIU/status/873037122432716807

Taani europarlamendisaadik Sophie in 't Veld meenutab, et tooride jaoks ei ole tegemist esimese taolise kaotusega. Ta meenutab, kuidas eelmine peaminister David Cameron kuulutas välja referendumi Euroopa Liidu liikmelisuse üle, lootes, et suudab selle võita ja teema maha matta. Veld säutsub: „Cameron riskis, kaotas. May riskis, kaotas. Tooride partei hakkab paistma kui kasiino.“ https://twitter.com/SophieintVeld/status/872958054211477506