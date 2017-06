BRITI VALIMISED: Theresa May kaotas valimisloto! Toorid parlamendis enamust ei saa

Suurbritannia peaministri Theresa May toorid saavad esialgsete valimistulemuste kohaselt parlamendis enim kohti, kuid kaotavad senise parlamendienamuse. Jeremy Corbyni juhitavad leiboristid tegid oodatust palju tugevama tulemuse.

Kui esialgu esitatud lävepakuküsitluse kohaselt said Suubritannia peaministri Theresa May juhitavad toorid alamkojas 314 kohta ja leiboristid 266, siis viimase prognoosi järgi lahutab konservatiive parlamendienamusest neli kohta.

Viimase prognoosi kohaselt saavad 650 parlamendikohast 318 toorid, 262 leiboristid, 35 šoti rahvuslased ja 13 liberaaldemokraadid.

Konservatiivide edumaa leiboristide ees on muutumas aina väiksemaks ja leiboristide juhi Jeremy Corbyni sõnul kõnelevad hääletustulemused üsna selgelt, et konservtiivide juhil on aega lahkuda, vahendab uudistekanal BBC.

Leiboriste saadab suurem edu noorte seas ja piirkondades, kus enam kui 55% hääletajatest pooldasid Euroopa Liitu jäämist.

Konservatiivid võtavad küll valimisvõidu, kuid kaotavad varasemaga võrreldes 13 kohta. Kahtlemata on suurimaks võitjaks täna hoopis teiseks jääv leiboristide partei, mis praeguste prognooside järgi saab omale juurde 30 parlamendikohta.

Lõplikud valimistulemused ei ole praeguseks veel selgunud.

Valimisjaoskonnad avati Eesti aja järgi eile kell 9 hommikul ja suleti keskööl. Häälte lugemisega alustati koheselt pärast valimisjaoskondade sulgemist ja esimesed tulemused hakkasid laekuma umbes tund pärast jaoskondade sulgemist.

Loe veel

Valmisjaoskondade sulgemise järel avaldati BBC, ITV ja Sky ühiselt tellitud lävepakuküsitluse tulemused. Küsitleti 30 450 inimest 144 valimisjaoskonnas.

Küsitluse tulemuste järgi kaotasid konservatiivid absoluutenamuseks vajaminevad 326 kohta, mis oli paljude poliitekspertide üllatav, sest arvati, et konservatiivide edumaa on suurem.

Eesti Päevaleht on varasemalt kirjutanud, et kui praegune peaminister Theresa May 18. aprillil erakorralised valimised välja kuulutas, oli konservatiivide edu peamise opositsioonierakonna ehk leiboristide ees 21 protsendipunkti. Usuti, et tooridel oleks võimalik võtta 650-kohalises parlamendis isegi 400 või rohkemgi kohti, mis oleks peaminister May võimu järgmiseks viieks aastaks absoluutseks muutnud.

Suurbritannia juhtiva uuringufirma YouGov ulatuslik arvamusuuring põhjustas möödunud nädalal poliitilise šokilaine. Uuringust nähtus, et konservatiive ja leiboriste lahutab ainult neli protsendipunkti – toetused on vastavalt 42 protsenti ja 38 protsenti. Selle järgi prognoositi Mayle ainult 317 alamkoja kohta.

Valimistel osalenute protsenti ei osata samuti veel öelda, kuid arvatakse, et see on suurim pärast 1997. aasta valimisi.