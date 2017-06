BRITI VALIMISED: Lävepakuküsitlus näitab, et Theresa May sai valusalt vastu näppe! Tooride tulemus oodatust nõrgem

Äsja avaldatud lävepakuküsitluse kohaselt said Suubritannia peaministri Theresa May juhitavad konservatiivid alamkojas 314 kohta, leiboristid aga 266.

BBC News vahendab, et sellise tulemuse korral väheneb konservatiivide kohtade arv 17 võrra, ent leiboristide oma tõuseb 34 võrra. Šoti rahvusparteile ennustatakse 34 kohta ning liberaaldemokraatidele 14. Ülejäänute tulemused on marginaalsed.

Praegune tulemus tähendaks omakorda seda, et May partei kaotaks parlamendis absoluutenamuse, selleks oleks vaja 326 kohta. Paljude poliitekspertide jaoks on tulemus ilmselgelt üllatav, arvati, et konservatiivide edumaa on suurem.

Briti kaitseminister Michael Fallon võttis juba meedias sõna, rõhutades, et tegu on siiski vaid ennustusega. "Ootame ja vaatame, kuidas kohad jagunevad," viitas ta sellele, et häälte lugemine võtab aega. Samas on ka esmastel tulemustel juba oma mõju - näiteks langes kohe Suurbritannia naela kurss USA dollari suhtes.

"We need to see some actual results" - UK Defence Secretary Michael Fallon reacts to exit poll https://t.co/jpy6wsvCIX #bbcelection #GE2017 pic.twitter.com/QDcNqTDmuw — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 8, 2017

Leiborist John McDonnell märkis omalt poolt, et May'l on raske valimiste järel oma ametikohta hoida, vahendab BBC. Tema meelest ärritas valijaid see, et May kasutas ära küsitluste kohast näilist populaarsust ja otsustas erakorralised valimised korraldada lihtsalt sel põhjusel, et oma partei positsiooni tugevdada.

Eesti Päevaleht on varasemalt kirjutanud, et kui May 18. aprillil erakorralised valimised välja kuulutas, oli konservatiivide edu peamise opositsioonierakonna ehk leiboristide ees 21 protsendipunkti. Usuti, et tooridel oleks võimalik võtta 650-kohalises parlamendis isegi 400 või rohkemgi kohti, mis oleks peaminister May võimu järgmiseks viieks aastaks absoluutseks muutnud.

Suurbritannia juhtiva uuringufirma YouGov ulatuslik arvamusuuring põhjustas möödunud nädalal poliitilise šokilaine. Uuringust nähtus, et konservatiive ja leiboriste lahutab ainult neli protsendipunkti – toetused on vastavalt 42 protsenti ja 38 protsenti. Selle järgi prognoositi Mayle ainult 317 alamkoja kohta.

Nagu lävepakuküsitlus näitab, võib kohtade arv olla veelgi napim.