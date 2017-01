Briti ülemkohus: Brexiti-läbirääkimiste alustamiseks on vaja parlamendi heakskiitu

Suurbritannia ülemkohus otsustas, et parlament peab otsustama, kas valitsus võib alustada Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise protsessi.

Otsus tähendab seda, et peaminister Theresa May ei saa alustada läbirääkimisi Euroopa Liiduga enne, kui parlamendi mõlemad kojad sellele oma toetuse annavad, kuigi oodatakse, et see juhtub enne valitsuse määratud tähtaega 31. märtsi, vahendab BBC News.

Kohus otsustas samas, et Šoti parlament ning Walesi ja Põhja-Iirimaa esinduskogud ei pea oma sõna ütlema.