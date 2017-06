Briti Tööpartei tahab esile kutsuda uusi ennetähtaegseid valimisi

Briti opositsiooniline Tööpartei kavatseb üritada esile kutsuda uued ennetähtaegsed parlamendivalimised, ütles erakonna juht Jeremy Corbyn.

Briti peaministri Theresa May erakond Konservatiivne Partei jäi 8. juunil toimunud ennetähtaegsetel valimistel ilma parlamendienamusest ning see omakorda nõrgestas tema positsiooni erakonna tipus ja Brexiti-kõnelustel Euroopa Liiduga, vahendab ERR.

Corbyni Tööparteil läks oodatust paremini ning erakond sai kohti juurde.

On "naeruväärne" uskuda, et May vähemusvalitsus suudab elus püsida, ütles Corbyn täna avaldatud usutluses päevalehele Daily Mirror. Tööpartei "esitab sellele valitsusele väljakutse igal sammul ning üritab esile kutsuda uusi ennetähtaegseid valimisi", lausus Corbyn.

Daily Mirrori tellis küsitluse, milles enamik osalenutest võtsid esmakordselt seisukoha, et Corbyn oleks parem peaminister kui May.

Teised küsitlused näitavad, et pärast viimase kahe aasta jooksul Suurbritannias toimunud mitmeid hääletusi on briti valijad väsinud ning uusi parlamendivalimisi ei soovi.

May erakond peab läbirääkimisi Põhja-Iiri erakonnaga Demokraatlik Unionistlik Partei (DUP), eesmärgiga kindlustada parlamendis enamus.

Uue parlamendikoosseisu saadikud hääletavad valitsuse programmi asjus järgmisel nädalal ning opositsioonierakonnad on tõotanud tõkestada May programmi.

Väidetavalt on May erakonna liikmed valmis liidri hülgama, kui tundub, et tema valitsus kaotab parlamendis toimuva hääletustevooru.