Kahe briti kokkupuutumine närvimürgiga novitšok näib endise Vene agendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia märtsikuise mõrvakatse õnnetu järelmõjuna, ütles Suurbritannia terviseminister Jeremy Hunt täna.

„See näib varasema intsidendi väga õnnetu ja loodetavasti mitte traagilise järelmõjuna. Hetkel ei spekuleeri me, kas see oli tahtlik mõrvakatse, aga me oleme avatud meelega selle põhjal, mis politsei ütleb,” lausus Hunt Sky Newsile.