Briti suurparteide juhte Mayd ja Corbynit „grilliti“ televisiooni otsesaates

Suurbritannia kahe suurema erakonna konservatiivide ja leiboristide juhid, peaminister Theresa May ja Jeremy Corbyn vastasid valimiste eelses televisiooni otsesaates stuudiopubliku küsimustele.

Corbynilt küsiti seisukohta droonirünnakute, maksude tõstmise plaanide ja kunagise kampaania kohta Põhja-Iirimaal, vahendab BBC News.

May kaitses oma sotsiaalhooldusreforme ning korduvalt küsiti talt, kas ta on Brexiti osas meelt muutnud.

Corbyn ja May ei vastanud Sky Newsi ja Channel 4 saates „Battle for Number 10“ („Lahing number 10 pärast“) küsimustele koos, vaid eraldi. Esimesena vastas kulli ja kirja viskamise tulemusena Corbyn.

Väikeettevõtja ründas Corbyni „halastamatut ja lühinägelikku poliitikat“ näiteks maksude tõstmist.

„See maa on väga lõhenenud kõige rikkamate ja kõige vaesemate vahel,“ vastas Corbyn ning küsis mehelt, kas ta on rahul, et lapsed lähevad kooli näljastena ja neid õpetatakse ülisuurtes klassides.

Corbynilt küsiti ka tema varasema kampaania kohta Põhja-Iirimaal ning küsija süüdistas teda Iiri Vabariikliku Armee (IRA) liikmete mälestusüritusel käimises.

Corbyn ütles, et püüdles 1970. ja 1980. aastatel dialoogi poole ning mälestas minutilise vaikusehetkega kõiki, kes Põhja-Iirimaal on surnud.

Corbyn ei vastanud küsimusele, kas ta annaks korralduse droonirünnakuks terroristi vastu, kes kavandab välismaal rünnakut Ühendkuningriigi vastu.

„Ma tahaksin teada asjaolusid,“ ütles Corbyn. „Ei saa vastata hüpoteetilisele küsimusele ilma tõenditeta.“

Brexiti pooldajale ütles Corbyn, et ei seaks mingit eesmärki sisserände numbrite kohta, ning leiboristid püüaksid ära hoida palkade kärpimist.

Brexiti vastasele teatas Corbyn, et leiboristid peavad referendumi tegelikkusega leppima.

Saatejuht Jeremy Paxman küsis veendunud vabariiklaselt Corbynilt, miks ei ole monarhia likvideerimist leiboristide valimisprogrammis.

„Seda ei ole seal sellepärast, et me ei kavatse seda teha,“ vastas Corbyn ning lisas, et tal oli kuningannaga „väga kena vestlus“.

Maylt küsis Paxman korduvalt, kas ta on muutnud oma meelt Brexiti asjus, sest enne referendumit osales ta Euroopa Liitu jäämist pooldavas kampaanias.

„Ma võtan seisukoha, et me saame Brexitist eduka teha,“ ütles May ning lisas, et referendum tõmbas jäämise ja lahkumise debatile joone alla.

May ütles, et otsuse kutsuda esile ennetähtaegsed valimised tingis see, et rivaalitsevad erakonnad tahavad protsessi häirida.

Endine siseminister May kaitses korduvat ebaõnnestumist saavutada valitsuse eesmärk vähendada netosisserännet alla 100 000. May sõnul ei ole olemas mingit ühte meedet sisserändenumbrite muutmiseks ja see on pidev töö.