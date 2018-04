Briti sõjaline labor ei tuvastanud Salisbury närvimürgi allikat

Täna toimub kinniste uste taga Haagis Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) kohtumine, mis järgneb Briti laboratooriumi teatele, et nad ei ole tõestanud, et Venemaa tootis närvimürgi, mida kasutati endise Vene spiooni Sergei Skripali mürgitamiseks.

Arutelu OPCW-s toimub Moskva taotlusel, vahendab AFP.

„Me loodame arutada kogu juhtumit ja kutsume Suurbritanniat andma kõikvõimalikke tõendite elemente, mis neil võivad olla,” ütles Venemaa suursaadik Iirimaal Juri Filatov ajakirjanikele.

Briti sõjaline asutus, mis analüüsis Skripali ja tema tütre Julia mürgitamiseks kasutatud närvimürki, teatas eile, et ei ole võimeline ütlema, kust aine pärit on.

Briti välisministeerium süüdistas Venemaad kohtumise nõudmises, et OPCW juurdlust õõnestada.

„Venemaa algatus on järjekordne diversioonitaktika, mis on mõeldud OPCW järeldusele jõudmise töö õõnestamiseks,” teatas Briti välisministeerium. „Loomulikult ei ole keemiarelvade konventsioonis nõuet, et keemiarelvarünnaku ohver peaks osalema ühises juurdluses tõenäolise toimepanijaga.”

Briti Porton Downi sõjalise laboratooriumi tegevjuht Gary Aitkenhead ütles Sky Newsile, et analüütikud tegid kindlaks, et aine on sõjalisel otstarbel kasutatav novitšok, kuid lisas: „Me ei ole kindlaks teinud täpset allikat.”

„Meie töö on anda teaduslikke tõendeid selle kohta, mis see konkreetne närvimürk on, me tuvastasime, et see on sellest konkreetsest perekonnast ja et see on sõjalise klassiga, aga ei ole meie töö öelda, kus see toodeti,” ütles Aitkenhead.