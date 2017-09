Briti siseministeeriumi lekkinud dokumendis tehakse ettepanekud EL-ist pärit lihttööliste tõrjumiseks

Suurbritannia lõpetab tööjõu vaba liikumise kohe peale Euroopa Liidust lahkumist ja kehtestab piirangud, et tõrjuda eemale kõik EL-i töötajad peale kõrgelt kvalifitseeritute, selgub siseministeeriumi dokumendis tehtud ettepanekutest, mis lekkisid ajalehele Guardian.

82-leheküljelises dokumendis, mis on märgitud äärmiselt tundlikuks ja on pärit selle aasta augustist, kirjeldatakse esimest korda, kuidas Suurbritannia kavatseb läheneda poliitiliselt laetud sisserändeteemale.

„Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et riigi jaoks tervikuna kasulikuks pidamiseks ei tohi sisseränne tuua kasu mitte ainult sisserändajatele endile, vaid peab ka olemasolevad elanikud jõukamaks tegema,“ öeldakse dokumendis.

Dokumendis pakutakse välja meetmed madala kvalifikatsiooniga EL-i kodanikest sisserändajate arvu vähendamiseks, pakkudes neile elamisluba maksimaalselt vaid kaheks aastaks. Kõrgema kvalifikatsiooniga ametites töötavatele inimestele pakutakse töölube pikemaks perioodiks, 3-5 aastaks.

Dokumendis kirjeldatakse ka uue sisserändesüsteemi järkjärgulist juurutamist, mis kaotab enamiku Euroopa inimeste jaoks õiguse Suurbritanniasse elama asuda ning kehtestab karmid uued piirangud nende õigustele tuua kaasa perekonnaliikmeid. Potentsiaalselt võib see viia tuhandete perekondade omavahel lahutamiseni.

Otsustavus vaba liikumise lõpetamisel kohe pärast Brexitit, madala kvalifikatsiooniga EL-i töötajate sisserände piiramisel, Euroopa Kohtu volituste lõpetamisel perekondliku migratsiooni asjus ja peaminister Theresa May „vaenuliku keskkonna“ meetmete elementide laiendamisel pikaajalistele EL-i sisserändajatele, kellel pole elamisluba, on kindlasti meeltmööda Brexiti karmi liini pooldajatele.

Loe veel

Dokumendis pealkirjaga Border, Immigration and Citizenship System After the UK Leaves the European Union (Piir, sisseränne ja kodakondsussüsteem pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust) öeldakse, et tehtud ettepanekuid peavad veel toetama ministrid ja see on EL-iga peetavate läbirääkimiste objekt. Kuid see näitab suunda, milles Briti siseministeerium mõtleb.

Veel dokumendis sisalduvaid ettepanekuid:

- Plaan piirata sisserännet EL-ist andes tööturul eelise kohalikest elanikest töötajatele. Valitsus võib piirata ka EL-i kodanike tööotsimist, vähendada võimalusi Ühendkuningriiki pikemaks ajaks elama asumiseks ja piirata EL-i kodanike arvu, kellel lubatakse tulla Ühendkuningriiki madala kvalifikatsiooniga tööle.

- Ajutine, vähemalt kaheaastane kehtestamisperiood pärast Brexiti-päeva, millele järgneb sisserändepoliitika täielik jõustumine EL-i kodanike jaoks.

- EL-i reeglite tühistamine laiendatud perekonna liikmete Ühendkuningriigis elamise kohta. Tehakse ettepanek defineerida perekonnaliikmetena vaid otseseid perekonnaliikmeid ja pikaajalisi elukaaslasi.

- Kui Ühendkuningriigis elav EL-i kodanik tahab tuua sinna oma väljaspool EL-i elava abikaasa, peab ta teenima vähemalt 18 600 naela aastas.

- Uut piirkontrolli EL-i kodanikele ei tule, kuid neilt nõutakse, et nad reisiksid passi, mitte oma riigi ID-kaardiga. Kõik EL-ist saabujad peaksid Ühendkuningriigist lahkuma ilmselt 3-6 kuu pikkuse perioodi järel. Pikemaks ajaks jäämiseks nõutakse biomeetrilist elamisluba, kus võib olla ka sõrmejälg.

- Erinevalt vaba liikumise direktiivist ei anta elamislube tööotsijatele. Sisserändajate jaoks kehtestatakse kindel „sissetulekukünnis“.

- Tööandjad peavad hakkama kontrollima töövõtja õigust töötada. Kui avastatakse ebaseaduslik töötamine, järgnevad kriminaalkaristused nii ettevõtetele kui ka isikutele.