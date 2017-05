Briti sisejulgeolekuteenistus alustas Manchesteri rünnakuga seoses hoiatustele reageerimise uurimist

Briti sisejulgeolekuteenistus MI5 alustas juurdlust selle üle, kuidas reageeris avalikkuse hoiatustele, et Manchesteri enesetaputerrorist Salman Abedi on potentsiaalne oht.

On selgunud, et MI5 on Abedi äärmuslike vaadete asjus hoiatatud vähemalt kolm korda, vahendab BBC News.

Üks Whitehalli ametnik ütles varem, et Abedi oli paigutatud endiste huvi pakkunud isikute gruppi, kellest lähtub risk oli MI5 ja selle partnerite jaoks „ülevaadatav küsimus“.

BBC saade „Newsnight“ teatas, et Manchesteris Liibüa vanemate peres sündinud Abedi oli 16-aastane, kui võitles koolivaheaegadel koos isaga Muammar Gaddafi režiimi vastu.

Kaks Abedit tundnud inimest on kinnitanud, et on helistanud terrorismivastasele telefonile Abedi äärmuslike vaadete kohta hoiatamiseks ajal, kui ta õppis Manchesteri kolledžis.

Suur-Manchesteri politsei on pöördunud avalikkuse poole abipalvega informatsiooni saamiseks Abedi liikumise kohta 18. mail, kui ta saabus välismaalt tagasi Suurbritanniasse.

Tema korter kesklinnas võis olla koht, kus ta käis ja kus ta tegi lõplikult valmis oma lõhkeseadeldise enne Manchester Arenale minekut.

Rünnaku uurimisega seoses on vahistatud kokku 16 inimest, kuid üks naine ja 16-aastane poiss vabastati ilma süüdistust esitamata.

Terroriohu tase langetati Suurbritannias kriitiliselt tõsisele ja politseile appi toodud sõjaväelased viiakse alates esmaspäeva õhtust järk-järgult baasidesse tagasi.