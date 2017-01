Briti saadik euroliidu juures pani kolm kuud enne Theresa May ametlikku Brexiti-avaldust ootamatult ameti maha

Suurbritannia saadik Euroopa Liidu juures Ivan Rogers teatas teisipäeval, et lahkub oma ametikohalt.

Meedia teatel tuli avaldus üllatusena, kuna Rogers oleks pidanud olema euroliidust lahkumise korraldamisel üks võtmeisikuid. Tema ametiaeg oleks kestnud novembrini.

Suurbritannia peaminister Theresa May on öelnud, et plaanib EL-i asutamislepingu artikli 50 alusel lahkumisavalduse esitada märtsi lõpuks.

Väljaanne Politico spekuleerib, et suursaadiku lahkumisotsust võis mõjutada detsembris eurovastastes ajalehtedes ilmunud vaenulik artikliseeria. Detsembris lekkis BBC-le info, et Rogersi hinnangul kuluks euroliiduga sõlmitava uue kaubandusleppe ratifitseerimiseks vähemalt kümme aastat. Mitu briti lehte pidas sellist hinnangut lubamatult pessimistlikuks.