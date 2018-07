Briti protestijad upitavad Trumpi visiidi ajaks edetabelite tippu laulu „American Idiot”

Lisaks hiiglaslikule kurja näoga beebi-Trumpi kujutavale õhupallile kavatsetakse USA presidenti Donald Trumpi Suurbritannias tervitada ansambli Green Day laulu „American Idiot” („Ameerika idioot”) taas Briti edetabelite tippu upitamisega.

Laul oli edetabelite tipus 2004. aastal. Nüüd on see põhjustanud kära sotsiaalmeedias ja lendab raketina Briti edetabelite tipu suunas, vahendab ABC News.

Loodud on Facebooki lehekülg „Get American Idiot to No. 1 for Trump’s UK Visit”. Seal palutakse inimesi laulu 6.-12. juulil alla laadida ja voogedastuse kaudu kuulata.

Kampaania läks plahvatuslikult käima ka Twitteris. „American Idiot” on number üks Google Plays ja ka Briti Amazoni tabelis.

„American Idiot” ei ole poliitilistes kampaaniates uustulnuk, sest loodi aasta pärast Iraagi sõja algust, kui ametis oli president George W. Bush.