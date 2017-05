Briti politsei: kui Assange Ecuadori saatkonnast väljub, ta vahistatakse

Vaatamata Rootsi otsusele lõpetada WikiLeaksi asutaja Julian Assange’i vägistamisjuurdlus teatas Suurbritannia politsei, et Assange’i ootab endiselt vahistamine, kui ta Ecuadori saatkonnast Londonis väljub.

Londoni politsei teatas, et Assange’i vahistamiseks on olemas Briti order, mis anti välja pärast seda, kui ta kautsjoni vastu vabaduses olles enam välja ei ilmunud, ning politsei on kohustatud selle orderi järgi tegutsema, kui Assange peaks saatkonnast lahkuma, vahendab Associated Press.

Samas lisas Londoni politsei, et Assange on nüüd tagaotsitav palju vähem tõsise kuriteo eest, kui oli algne seksuaalkuriteosüüdistus, ning politsei eraldab ressursse sellele vastavalt.

Kuni eelmise aastani hoidis Londoni politsei Ecuadori saatkonna juures ööpäevaringset valvet.