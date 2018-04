Briti politsei kohtleb peatsete kuninglike pulmade ajal igaüht potentsiaalse terroristina

„Lähinädalatel ja kuudel võivad elanikud, kohalikud ettevõtted ja linna külalised oodata suurendatud politsei kohaolekut nii relvastatud kui ka relvastamata politseinike, jäljekoerte, ratsasektsiooni, maanteepolitsei üksuse ja riikliku politsei õhuteenistuse näol,” teatas politsei oma avalduses.

Pulmapäeval auto ja rongiga saabujaid ootavad ees pistelised läbiotsimised ning kõik esemed, mis võivad endast ohtu kujutada, võetakse ära.

Politsei jaoks on keeruline tasakaalutrikk see, et julgeolekumeetmed ei hakkaks üritust ennast varjutama, märkis Broadhurst, kes on osalenud ka 2012. aasta Londoni olümpiamängude ja 2005. aasta prints Charlesi pulmade turvamises.

Ohutase Suurbritannias on praegu kõrguselt teine - „severe” („tõsine”), mis tähendab, et rünnakut peetakse ülimalt tõenäoliseks.

Eelmisel aastal leidis Suurbritannias aset viis intsidenti, mis klassifitseeriti terrorismiks, milles hukkus 36 inimest. Kolm intsidenti sisaldas autoga rahva hulka sõitmist ja kahes rünnati inimesi tänaval noaga. Broadhursti sõnul kujutab liikumine palju lihtsama taktika suunas suuremat ohtu kui varem.

„Ei pea kulutama tunde või kuid keerulise pommi või muude relvade ehitamiseks. Vaja on ainult kööginuga, relva kampsuni alla või isegi ainult rendiautot,” ütles Broadhurst. „Ma kahtlen väga, kas pulm ise on sihtmärk kõigi nende julgeolekumeetmete tõttu, aga on ka linna keskus, on ka Londoni kesklinn. Mida ei tahaks, on pidustused Windsoris ja mingisugune rünnak Londonis.”

Lisaks terrorismile valmistavad julgeolekuametnikele muret meeleavaldajad ja muud enesele tähelepanu otsijad.