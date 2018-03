Briti politsei: endise Vene spiooni mõrvakatsel kasutati närvimürki

Endise Vene spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mõrvakatsel kasutati närvimürki, teatas Suurbritannia politsei. Mõlemad leiti pühapäeva pärastlõunal Salisburys teadvusetuna ja on endiselt kriitilises seisundis.

Ka politseinik, kes esimesena sündmuspaigale jõudis, on tõsises seisundis haiglas, teatas politsei esindaja Mark Rowley eile, vahendab BBC News.

Närvimürgid on ülimalt toksilised kemikaalid, mis peatavad närvisüsteemi töö ja lõpetavad keha funktsioneerimise. Tavaliselt sisenevad need kehasse suu või nina kaudu, kuid need võivad kehasse siseneda ka silmade või naha kaudu.

Terrorismivastase politseitöö juht Rowley ütles, et Briti valitsuse teadlased tegid kindlaks kasutatud aine, kuid praegu seda ei avalikustata.

„Seda käsitletakse tähtsa juhtumina, mis hõlmas endas mõrvakatset närvimürgi manustamise abil,” ütles Rowley. „Olles kindlaks teinud, et sümptomite põhjus on närvimürk... saan ma samuti kinnitada, et me usume, et kaks inimest, kellel hakkas halb, võeti otseselt sihikule.”

Rowley sõnul ei ole tõendeid laialdase terviseriski kohta avalikkusele.

Veel kaks politseinikku, kes sündmuskohale saabusid, said haiglas abi kergete sümptomite vastu. Teatatakse, et neil sügelesid silmad ja hingamine muutus kähedaks.

Rowley teatas, et juhtumiga tegeleb ööpäevaringselt sadu uurijaid, kriminaliste, analüütikuid ja luuretöötajaid.