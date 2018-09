President Vladimir Putin ütles, et Venemaa teab Skripali mürgitamises süüdistatavate meeste isikuid. Putini sõnul on nad tsiviilisikud, kellega pole seotud midagi kriminaalset, vahendab Reuters.

„Need mehed on Venemaa sõjalise luureteenistuse GRU ohvitserid ... Valitsus on paljastanud GRU, selle töötajad ja selle meetodid, seda seisukohta toetavad meie rahvusvahelised liitlased,” ütles May pressiesindaja.

„Me oleme korduvalt palunud Venemaal aru anda, mis juhtus märtsis Salisburys, ja nemad on vastanud hämamise ja valedega. Ma ei näe midagi, mis viitaks sellele, et see on muutunud,” lisas pressiesindaja.