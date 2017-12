Briti peaministri lähedane liitlane pidi porno- ja ahistamissüüdistuste tõttu tagasi astuma

Suurbritannia peaministri Theresa May ühel lähimal liitlasel Damian Greenil paluti valitsusest lahkuda, sest leiti, et ta on teinud „ebatäpseid ja eksitavaid” avaldusi 2008. aastal väidetavalt tema tööarvutist leitud pornograafia kohta.

Green vabandas ka ajakirjanik Kate Maltby „ebamugavust tundma panemise” eest 2015. aastal, vahendab BBC News.

61-aastane Green, kes oli esimese riigiministrina põhimõtteliselt peaministri asetäitja, on kolmas Briti valitsuse liige kahe kuu jooksul, kes on olnud sunnitud lahkuma. Novembris astusid tagasi Michael Fallon ja Priti Patel.

May väljendas oma kirjalikus avalduses Greeni lahkumise üle sügavat kahetsust, kuid ütles, et tema tegevus ei küündinud ministrilt oodatava käitumise tasemeni.

Green oli uurimise all seoses väidetega, et ta käitus sobimatult ajakirjaniku ja konservatiivide aktivisti Maltbyga. Green eitas väiteid, et tegi 31-aastasele Maltbyle 2015. aastal soovimatuid lähenemiskatseid.

Samuti eitas Green, et on kas alla laadinud või vaadanud 2008. aastal pornograafiat oma alamkoja kabinetis. Novembris nimetas Green neid väiteid poliitiliseks poriloopimiseks. Hiljem ütles ta, et teda pole milleski sellises süüdistatud.

Valitsuse ametlikus raportis leiti, et Greeni avaldused olid ebatäpsed ja eksitavad ning kujutavad endast ministrite käitumiskoodeksi rikkumist.

Seotud lood: Suurbritannia kaitseminister Fallon astus naisajakirjaniku põlve puudutamise pärast tagasi

Raportis leiti ka, et kuigi on erinevaid ja omavahel vastukäivaid ütlusi selle kohta, mida kujutasid endast erakohtumised Greeni ja Maltby vahel, leiti uurimise käigus, et Maltby ütlused on usutavad.

Loe veel

Oma tagasiastumiskirjas ütles Green, et avaldused selle kohta, mida ta pornograafia kohta teadis, oleksid võinud olla selgemad.

Oma vastuses ütles May, et kuigi raportis leiti, et Greeni käitumine on üldiselt olnud professionaalne ja korralik, oli õige, et ta vabandas selle eest, et pani Maltby end ebamugavalt tundma.

„Kuigi ma mõistan arvestatavat muret, mida mõned viimastel nädalatel esitatud väited teile valmistanud on, tean ma, et te jagate minu pühendumust kõrgetele standarditele, mida avalikkus krooni ministritelt nõuab,” kirjutas May. „Seetõttu palusin ma sügava kahetsusega teil valitsusest tagasi astuda ja olen teie tagasiastumispalve vastu võtnud.”

Greeni poliitiline tulevik sattus kahtluse alla pärast seda, kui Maltby väitis artiklis ajalehes The Times, et Green puudutas 2015. aastal pubis „põgusalt” tema põlve ja saatis 2016. aastal „vihjava” SMS-i, mis pani ta tundma piinlikkust, häbi ja end professionaalselt ohustatuna.

Maltby vanemate tuttav Green ütles, et süüdistused on haavavad ja täiesti valed.