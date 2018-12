Briti peaminister: uus referendum põhjustaks korvamatut kahju

Suurbritannias on endised peaministrid, leiborist Tony Blair ja konservatiiv John Mayor nende seas, kes nõuavad uue hääletuse korraldamist, kui parlamendisaadikud ei suuda omavahel üksmeelt leida, kirjutab täna BBC.

May väidab aga , et teine referendum tooks kaasa parandamatut kahju ja ei viiks praegusest olukorrast kuhugi kaugemale. Täpselt nädal aega tagasi teatas Briti peaminister, et jätab ära järgmiseks päevaks kavandatud Brexiti-leppe hääletuse parlamendi alamkojas, kuna suure tõenäosusega oleks see läbi kukkunud.

Blair ütles möödunud nädalal, et kuigi ta imetleb May otsustavust, on sedavõrd palju saadikuid leppe vastu, et pole mitte mingisugust mõtet jätkata sellele parlamendis heakskiidu taotlemist. Endine peaminister tõi ka välja, et pärast 30-kuist läbirääkimist tunduks brittidele viimase sõna andmine ainuke loogiline tee.

UK, BMG Research poll:



European Union Membership Referendum



Remain: 57% (+3)

Leave: 43% (-3)



+/- November 2018



Field Work: 4-7 December 2018

Sample Size: 1,508#Brexit #EuropeanUnion #UnitedKingdom pic.twitter.com/6FzIryRc12 — Europe Elects (@EuropeElects) December 15, 2018

Kuid May sõnab BBC info järgi täna parlamendile, et ei tasu murda brittidele antud sõna uue referendumiga. „Järgmine hääletus ei viiks meid tõenäoliselt kaugemale kui viimane referendum, kuid killustaks meie riiki edasi ajal, mil me peaks töötama üksmeele leidmise nimel," ütleb May kõnes.

May kommenteeris eile ka Blairi sõnavõttu ja ütles, et Blairi teise referendumi nõudmine on solvang ametile, mida too ükskord pidas.