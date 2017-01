Briti peaminister Theresa May rääkis Eesti ja Läti kaitsmisest: britid tulevad appi, USA samuti

Briti peaminister Theresa May ütles pühapäeval teleintervjuus, et tema andmetel ei ole USA järgmisel valitsusel plaanis riigi NATO-poliitikat muuta.

"Kui Venemaa peaks ründama NATO liitlast, näiteks Eestit või Lätit, kas Briti armee on valmis seda riiki kaitsma?" küsis ajakirjanik Sophy Ridge, kes oli varem peatunud Donald Trumpi väidetaval Vene-sõbralikkusel.

"Nagu te teate, siis NATO artikkel 5 ütleb, et me läheme ükskõik millisele NATO liikmele appi, keda sõjaliselt rünnatakse," vastas May.

"Nii et jah?" küsis ajakirjanik.

"Ja see on oluline punkt, millel ma tahaks peatuda," jätkas May. "Mõnikord arvatakse, et Ameerika suhtumine NATO-sse muutub. Nende vestluste põhjal, mis mul on olnud, arvan ma, et Ameerika on jätkuvalt NATO-le täiesti pühendunud, nagu meiegi. Juba praegu oleme astumas samme, et näidata: NATO võtab oma kohustusi tõsiselt. Briti sõdurid osalevad tänavu Eestis õppustel.“