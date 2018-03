Briti peaminister May valmistub julgeolekunõukogu istungiks, kus arutatakse vastusamme Venemaale

Suurbritannia peaminister Theresa May valmistub juhatama rahvusliku julgeoleku nõukogu istungit pärast Venemaale endise luureagendi Sergei Skripali mürgitamisega seoses antud ultimaatumi tähtaja kukkumist keskööl.

Peaminister valmistab ette mitmeid vastumeetmeid, mille hulgas on uued sanktsioonid, viisakeelud ja löögid Vene raha vastu Ühendkuningriigis. Oodatakse, et May esitab plaani moodustada rahvusvaheline koalitsioon Euroopa Liidust, NATO-st ja isegi ÜRO-st, mis hakkaks Venemaale ajapikku survet avaldama, kirjutab Guardian.

May esitleb oma ettepanekuid täna rahvusliku julgeoleku nõukogule ja teeb siis avalduse parlamendi ees, mis võib paika panna Ühendkuningriigi välispoliitilise kursi aastateks.

Loe veel

Eile andis Mayle oma täieliku toetuse USA president Donald Trump. Trumpi toetusavaldus tuli pärast telefonikõnet Mayga, enne mida oli Trump öelnud, et toetus sõltub faktidest, mis May väiteid Venemaa süü kohta tõestaksid. Downing Street teatas, et Trump nõustus, et Venemaa valitsus peab andma selged vastused, kuidas närvimürgi kasutamine sai aset leida.

May on saanud tugeva toetuse tähtsamatelt Euroopa juhtidelt ja keemiarelvade keelustamise organisatsioonilt (OPCW).

Venemaa esindaja OPCW juures Aleksandr Šulgin süüdistas aga Suurbritanniat alusetutes süüdistustes ja hüsteeria õhutamises.

„Me kutsume neid loobuma ultimaatumite ja ähvarduste keelest ning naasma keemiakonventsiooni õiguslikule pinnale, mis lubab meil sedalaadi olukorra lahendada,” ütles Šulgin.

Venemaa Londoni saatkonna esindaja vastas spekulatsioonidele, et Suurbritannia võib vastuseks viia läbi küberrünnaku: „Mitmete parlamendiliikmete, „Whitehalli allikate” ja „ekspertide” avaldused, mis puudutavad „ofensiivsete kübervõimekuste kasutuselevõttu”, tekitavad tõsist muret. Venemaad mitte ainult ei süüdistada alusetult ja provokatiivselt Salisbury intsidendis, vaid nähtavasti arendatakse Ühendkuningriigis plaane rünnata Venemaad küberrelvadega.”

Venemaa välisministeerium kutsus Moskvas vaibale Briti suursaadiku Laurie Bristow’ ja hoiatas, et Briti võimude tegevus on avalikult provokatiivne.

„Ühtki sanktsioonimeetmete ähvardust Venemaa vastu ei jäeta vastuseta,” teatas Venemaa välisministeerium.

Venemaa teatas ka, et vastatakse igale Suurbritannia sammule Vene propagandakanali RT sulgemiseks Ühendkuningriigis, mida May võib paluda meediaregulaatoril Ofcomil kaaluda.

„Mitte ükski Briti meediaväljaanne ei tööta meie maal, kui nad sulgevad Russia Today,” teatas Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova.