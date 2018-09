Briti peaminister May pöördus Brexiti-kokkuleppe saavutamiseks EL-i juhtide poole

Mayd kuulati viisakalt, kuid hiljem öeldi, et patiseis Iirimaa piiri osas ei ole murtud, kuigi mõned Euroopa Liidu diplomaadid märkasid Salzburgi tippkohtumise õhtusöögilaua taga jää pragunemist, vahendab Reuters.

Varem kinnitasid Euroopa Liidu ametnikud, et May peab rohkem järeleandmisi tegema.

Pärast Viini šnitslit ja neli tundi kestnud vägikaikavedamist Euroopa sisserändeprobleemi asjus anti Mayle sõna ja ta püüdis 27 kolleegi ümber veenda, küsides neilt, mida nemad teeksid, kui neilt nõutaks, et nad peavad nõustuma oma riigi „õigusliku tükeldamisega”. May sõnul on see just see, mida Euroopa Liit tahab, kui nõuab, et Põhja-Iirimaal jääksid kehtima Euroopa Liidu majandusreeglid.

Ühisrindesse jäänud Euroopa Liidu juhid ei vastanud Mayle. Asja arutatakse ilma Mayta tänasel lõunal.

„Ma usun, et olen esitanud tõsised ja teostatavad ettepanekud,” ütles May tippkohtumisel, teatas Briti valitsuse kõrgetasemeline allikas. „Me ei ole loomulikult ühel meelel igas detailis, aga ma loodan, et te vastate samaga. Meil kõigil on nüüd kohustus see kokkulepe saavutada.”

Ei ole aga erilisi märke, et kumbki pool järele annaks.