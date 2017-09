Briti peaminister May peab Firenzes Brexiti-teemalise kõne, kus pakub ilmselt kokkulepet väärtusega 20 miljardit

Suurbritannia peaminister Theresa May peab täna Itaalias Firenzes kõne, milles ütleb Euroopa Liidu juhtidele, et Brexiti sujuva toimimise eest vastutatakse ühiselt, teatab BBC News.

Mayl on kavas öelda, et ajalugu mõistab Brexiti üle kohut mitte erimeelsuste, vaid näidatud visiooni järgi.

BBC andmetel pakub May välja kaheaastase üleminekukokkuleppe pärast 2019. aasta märtsi, mis eelneks alalisele kaubandusleppele.

See võib sisaldada 20 miljardi euro väärtuses makseid kahe aasta jooksul.

Kõnest varem avaldatud väljavõtete järgi ütleb May, et edukas lõplik kokkulepe on nii Suurbritannia kui ka alles jäävate EL-i liikmesriikide huvides.

„Kui me suudame seda teha, siis, kui kirjutatakse meie Euroopa ajaloo seda peatükki, ei meenutata seda mitte erimeelsuste järgi, millega me vastamisi olime, vaid meie näidatud visiooni järgi, mitte proovikivide järgi, mis ette tulid, vaid loovuse järgi, mida me kasutasime neist ülesaamiseks, mitte suhte järgi, mis lõppes, vaid uue partnerluse järgi, mis algas,“ kavatseb May öelda.

Oodatakse, et May ütleb, et kui Ühendkuningriik ja EL suudavad olla kujutlusvõimelised ja loovad uue suhte loomisel, võivad mõlemad poole tuleviku suhtes optimistlikud olla.

May kavatseb öelda, et läbirääkimiste õnnestumine on kõigi huvides, mistõttu jagatakse vastutust selle muudatuse sujuva ja mõistliku töölehakkamise eest mitte ainult tänaste inimeste, vaid ka järgmise põlvkonna jaoks.

BBC andmetel teeb May „avatud ja suuremeelse“ pakkumise, mille väärtus on kahe aasta jooksul 20 miljardit eurot, mis kataks Suurbritannia lahkumisega tekkiva musta augu EL-i praeguses eelarves, mis kehtib 2020. aastani.

Briti valitsuse allikas ütles, et kavatsus on muuta potentsiaalsete maksete tingimuseks jätkuv ligipääs ühisturule ja mingis vormis tolliliit, mis lubaks Ühendkuningriigil üleminekuperioodil oma kaubandusleppeid sõlmida.