Briti peaminister May lubas luureandmete jagamist USA-ga jätkata

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles kolmapäeval, et Briti valitsus jääb kindlaks oma suhtele USA-ga ja jätkab luureandmete jagamist Ühendkuningriigi tähtsaimale riigikaitse- ja julgeolekualasele liitlasele.

USA president Donald Trump kaitses teisipäeval oma õigust arutada kohtumisel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga ülisalajasi luureandmeid, öeldes, et tal oli täielik õigus jagada fakte, mis puudutavad terrorismi ja lennuohutust, vahendab Reuters.

„Otsused selle kohta, mida president Trump arutab ükskõik kellega, kes on tema juures Valges Majas, on president Trumpi asi,“ ütles May pressikonverentsil, kui temalt küsiti, kas luureandmete jagamine Trumpiga on muutunud May jaoks vastumeelseks.

„Me jätkame Ühendriikidega koostöö tegemist ja jätkame luureandmete jagamist Ühendriikidega, nagu me teeme teistega üle maailma, sest me kõik teeme koostööd, et tegelda ohtudega, millega silmitsi seisame,“ lisas May.