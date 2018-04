Briti peaminister May kutsus kokku valitsuse eriistungi Süüria asjus

Suurbritannia peaminister Theresa May on tänaseks kokku kutsunud valitsuskabineti eriistungi, et arutada ühinemist USA ja Prantsusmaaga võimalikuks sõjaliseks tegevuseks Süüria vastu pärast kahtlustatavat mürgigaasirünnakut tsiviilisikute vastu.

BBC teatas, et May on valmis andma rohelise tule Suurbritannia osavõtuks USA juhitud tegevusest ilma parlamendi heakskiitu taotlemata, vahendab Reuters.

„Keemiarelvarünnak, mis leidis aset laupäeval Süürias Doumas, oli šokeeriv ja barbaarne tegu,” ütles May eile ajakirjanikele. „Kõik viitab sellele, et vastutav oli Süüria režiim.”

Ajaleht Daily Telegraph teatas, et May andis Briti allveelaevadele käsu liikuda raketilennu kaugusele Süüriast, et olla valmis rünnakuteks Süüria sõjaväe vastu.

May ei ole kohustatud taotlema parlamendi heakskiitu, kuid alates 2003. aastal USA juhitud sissetungiga Iraaki ühinemise üle toimunud hääletust on olemas mittesiduv konstitutsiooniline konventsioon parlamendihääletuse kohta, mida on järgitud sõjaväe saatmise eel Liibüasse ja Iraaki.