Briti peaminister May kõnes USA vabariiklastele: olgu Iisrael või Eesti, peame seisma oma sõprade ja liitlaste eest

Suurbritannia peaminister Theresa May kohtub reedel Valges Majas USA värske presidendi Donald Trumpiga, et uuendada kahe riigi vahelist „erisuhet“. Neljapäeval pidas May Philadelphias kõne USA vabariiklastele, milles mainiti muu hulgas ka Eestit.

May ütles oma kõnes, et Ühendkuningriik ja USA ei saa enam läbi viia mineviku ebaõnnestunud sõjalisi sissetunge, et maailma oma näo järgi ümber teha, vahendab BBC News.

Viidates Ühendkuningriigi välispoliitika muutumisele ütles May, et need päevad on möödas, kuid lisas, et USA ja Ühendkuningriik ei tohi tegevusetult seisma jääda, kui oht on tõeline ning peavad taas koos juhtrolli võtma.

„Ja kas see on Iisraeli julgeolek Lähis-Idas või Eesti Balti riikide hulgas, peame me alati seisma oma sõprade ja liitlaste eest demokraatlikes riikides, mis leiavad end samuti karmis naabruses,“ ütles May, teenides ära publiku aplausi.

May tunnistas, et suveräänsed riigid ei saa oma julgeoleku ja jõukuse tagamist Ameerika õlule jätta ning peavad allianssidesse oma osa panustama, vahendab CNN.

Seda on Suurbritannia May sõnul alati mõistnud ning on peale USA ainus riik G20-s, mis täidab kohustust kulutada riigikaitsele vähemalt kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Lisaks sellele on Suurbritannia ainus riik G20-s, mis kulutab 0,7 protsenti SKT-st välismissioonidele.

„Seetõttu on Suurbritannia juhtiv liige – USA kõrval – koalitsioonis, mis teeb edukalt tööd Daeshi üle võidu saavutamiseks; miks me oleme kokku leppinud 800 sõduri saatmise Eestisse ja Poolasse osana NATO ettenihutatud kohalolekust Ida-Euroopas; miks me suurendame oma vägedega panustamist NATO otsustava toetuse missiooni, mis kaitseb Afganistani valitsust terrorismi eest ning miks me tugevdame oma osalemist rahutagamisoperatsioonides Kosovos, Lõuna-Sudaanis ja Somaalias,“ ütles May.

Venemaa suhtes soovitas May ameeriklastel ettevaatlik olla.

„Mis puutub Venemaasse, on nagu tihtipeale ikka tark pöörduda president Reagani eeskuju poole, kes läbirääkimiste ajal oma vastaspoole Mihhail Gorbatšoviga tavatses järgida tarkusetera „usalda, aga kontrolli“. President Putiniga on minu nõuanne „suhtle, aga vaata ette“.

May sõnul tuleb Venemaaga suhelda jõupositsioonilt ning Venemaa naaberriikidele tuleb kinnitada, et nende julgeolek ei ole kahtluse all. „Me ei tohi ohtu seada vabadusi, mille president Reagan ja pr Thatcher Ida-Euroopale tõid, tulles vastu president Putini nõudele, et see on nüüd tema mõjusfäär.“