Briti peaminister May: Euroopa peab hoidma vaenuliku Venemaa suhtes silmad lahti

Suurbritannia peaminister Theresa May hoiatas Euroopa liidreid, et nad hoiaksid „vaenuliku” Venemaa ohu suhtes silmad avatuna, ning süüdistas Moskvat püüdes Euroopat destabiliseerida.

May viibib Brüsselis Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumisel, vahendab Sky News.

„Me peame hoidma silmad avatuna vaenulike riikide nagu Venemaa tegevuse suhtes, kes ähvardavad idapoolse naabruskonna potentsiaalset kasvu ja kes püüavad meie kollektiivset tugevust lõhkuda. Ma ootan täna pikisilmi Euroopa riikidelt uuendatud kohustuste võtmist koostöö tegemiseks nende jagatud väljakutsetega tegelemiseks nii julgeoleku kui ka arengu alal,” ütles May. „Ma olen siin ka selleks, et öelda taas, et Ühendkuningriik on tingimusteta pühendunud jätkuvalt juhtiva rolli mängimisele Euroopa julgeoleku säilitamisel. Me võime olla lahkumas EL-ist, me ei ole lahkumas Euroopast.”

Tegemist on juba teise May hoiatusega Venemaa kohta kahe nädala sees. Kõnes Londoni City lordlinnapea banketil varem sel kuul süüdistas May Moskvat katses „informatsiooni relvaks muuta”.

May tõi esile Moskva hiljutised häkkimised ja Kremli juhitud valeuudiste levitamised, mis on tema sõnul mõeldud lahkhelide külvamiseks läänes.